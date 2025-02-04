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Menbiç’te Bombalı Saldırı: Tarım İşçileri Öldü

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BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI

Bir ana yolda bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda, 14’ü kadın tarım işçisi olmak üzere toplamda 17 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi ve can kaybının artmasından endişe ediliyor.

SALDIRININ ŞÜPHELİSİ PKK/YPG

Saldırıyı kimin üstlendiği henüz netlik kazanmadı ancak yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılmış olabileceği üzerindeki ihtimalleri değerlendiriyor. Bu terör saldırısı, Suriye’deki yönetim değişikliğinden bu yana kaydedilen en kanlı olay olarak öne çıkıyor. Menbiç’te, son üç gün içinde gerçekleştirilen ikinci saldırı olduğu belirtiliyor. Cumartesi günü kent merkezinde meydana gelen bombalı araç saldırısında da dört sivil yaşamını yitirmiş, çocuklar dahil olmak üzere dokuz kişi yaralanmıştı.

MENBİÇ’İN DURUMU VE GEÇMİŞ OPERASYON

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, 9 Aralık 2024 tarihinde, Türkiye sınırına 40 kilometre mesafedeki Menbiç’i PKK/YPG’den kurtarmıştı. Bu durum, bölgedeki güvenlik durumunu doğrudan etkileyen gelişmeler arasında yer alıyor.

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