Mercedes-Benz, LG ile Anlaştı

ALMAN OTOMOTİV DEVRİNDEN ÖNEMLİ ADIM

Alman otomotiv şirketi Mercedes-Benz, elektrikli araç stratejisi çerçevesinde batarya tedarikini artırmak amacıyla önemli bir anlaşmaya imza atıyor. Şirket, 107 GWh kapasiteli büyük bir batarya siparişi için tercihini Güney Koreli LG Energy Solution’dan yana kullanıyor.

BATARYA SİPARİŞİNİN DEĞERİ

Siparişin parasal değeri resmi olarak belirtilmese de, Güney Kore medyası anlaşmanın değerini yaklaşık 9,3 milyar euro olarak tahmin ediyor. Bu anlaşma çerçevesinde LGES, Mercedes’in ABD tesislerine 75 GWh, Avrupa’daki tesislerine ise 32 GWh batarya tedarik edecek.

SİLİNDİRİK PİLLERİN KULLANIMI

Teslim edilecek olan hücrelerin, markanın yeni nesil performans platformlarından biri olan AMG.EA’da da kullanılacak olan 46 serisi silindirik piller olması bekleniyor. Mercedes için üretilecek bu pillerin, LGES’in 2026 yılında ABD’nin Arizona eyaletinde açacağı yeni fabrikada imal edilmesi planlanıyor. Bu fabrika, Tesla ve Rivian’a da tedarik sağlayacak.