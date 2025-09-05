Mercedes-Benz, LG ile batarya anlaştı

ALMAN OTOMOTİV DEVİNDEN ANLAŞMA

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli araç alanındaki stratejisini güçlendirmek amacıyla batarya tedarikini artırmak için önemli bir adım attı. Şirket, 107 GWh kapasiteli dev batarya siparişi için tercih ettiği üretici olarak Güney Kore merkezli LG Energy Solution’ı seçti.

SİPARİŞİN DEĞERİ VE DETAYLARI

Siparişin tutarı resmi olarak açıklanmasa da, Güney Kore medyası anlaşmanın approximately 9,3 milyar euro değerinde olduğunu bildirdi. Bu anlaşma çerçevesinde LGES, Mercedes’in ABD tesislerine 75 GWh, Avrupa’daki tesislerine ise 32 GWh batarya tedarik edecek.

ÖZEL HÜCRELERİ İÇERİYOR

Teslim edilecek batarya hücrelerinin, Mercedes’in yeni nesil AMG.EA gibi yüksek performans platformlarında da kullanılacak olan 46 serisi silindirik pillere sahip olması bekleniyor. Mercedes için üretilecek bu pillerin, LGES’in 2026 yılında ABD’nin Arizona eyaletinde açacağı yeni fabrikasında üretileceği öngörülüyor. Bu tesis, aynı zamanda Tesla ve Rivian gibi diğer markalara da batarya tedarik edecek.