Mercedes, LG İle Anlaştı

ALMAN OTOMOTİV DEVİ MERCEDES-BENZ’DEN ÖNEMLİ ANLAŞMA

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli araçlar için batarya tedarikini güçlendirmek amacıyla dikkat çekici bir anlaşmaya imza atıyor. Şirket, 107 GWh kapasiteli büyük bir batarya siparişi vermek için tercihini Güney Koreli üretici LG Energy Solution’dan (LGES) yana kullanıyor.

SİPARİŞİN DEĞERİ VE TESLİMAT PLANI

Siparişin parasal değeri henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da Güney Kore medyası anlaşmanın değerini yaklaşık 9,3 milyar euro olarak tahmin ediyor. Bu anlaşma çerçevesinde LGES, Mercedes’in ABD’deki tesislerine 75 GWh ve Avrupa’daki tesislerine ise 32 GWh batarya tedarik edecek.

YENİ NESİL PİL TEKNOLOJİSİ

Teslim edilecek hücrelerin, Mercedes’in yeni nesil AMG.EA gibi performans platformlarında da kullanılacak olan 46 serisi silindirik piller olması bekleniyor. Mercedes için üretilen pillerin, LGES’in 2026 yılında ABD’nin Arizona eyaletinde açacağı ve Tesla ile Rivian’a da tedarik sağlayacak yeni fabrikasında imal edilmesi planlanıyor.