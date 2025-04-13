Merih Demiral, Fenerbahçe’ye dönüyor

MERİH DEMİRAL’IN TRANSFER GÜNDEMİ

Herkesin hatırlayacağı gibi yıldız futbolcu Merih Demiral, Süper Lig’e geri dönme kararı aldı. Fenerbahçe altyapısından yetişen milli oyuncu, Alanyaspor’da forma giydikten sonra Avrupa’ya açıldı. İtalya liginde Sassuolo, Juventus ve son olarak Atalanta’nın formasını giyen Merih Demiral, ardından Suudi Arabistan’a transfer oldu. Şimdi ise Türkiye’ye dönüş yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE’NİN HAMLESİ

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gündeminde yer alan Merih Demiral için nihai bir karar verildi. Sarı lacivertlilerin, altyapısından yetişmiş olan Merih Demiral’ı takıma yeniden kazandırmak için harekete geçtiği belirtiliyor.