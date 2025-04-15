Merih Demiral, FIFA Players Executive Programme’a kabul edildi

MERİH DEMİRAL’IN BAŞARISI

A Milli futbolcu Merih Demiral, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından gerçekleştirilen FIFA Players Executive Programme’a seçilen 40 oyuncudan biri oldu. 27 yaşında olan Merih, Türkiye’den bu programa kabul edilen ilk futbolcu olarak büyük bir gurur kaynağı oldu.

PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Players Executive Programme, futbolcuların saha dışındaki yetkinliklerini artırmak ve yönetim alanındaki üst düzey pozisyonlara hazırlamak amacı taşıyor. Katılımcılar, çevrimiçi eğitimlerle bilgi sahibi olacak ve Zürih’te bulunan FIFA merkezinde iki kez yüz yüze toplantılara katılacak. Bu yıl ilk kez düzenlenen programda, David Luiz, Casemiro, Rodrigo de Paul, Javi Martínez ve Jamie Vardy gibi tanınmış oyuncular da bulunuyor.

MERİH’TEN AÇIKLAMALAR

Players Executive Programme’a kabul edilmesiyle ilgili duyduğu mutluluğu paylaşan Merih Demiral, “FIFA heyetiyle yapmış olduğum ön görüşmeleri başarıyla geçerek programa kabul edildiğim için son derece mutluyum. Öyle zannediyorum ki programa kabul edilen en genç futbolcu benim. Yaşınız ne olursa olsun, faal futbolculuk yaşantınızın sonrasını da düşünüp planlamanız gerekir. Bu programın bana futbolun yeşil saha dışında kalan bölümünde kendimi geliştirme olanağı ve farklı kıtalardan meslektaşlarımla fikir alışverişi yapma imkânı vermesini son derece değerli buluyorum,” şeklinde konuştu.