Merih Demiral, FIFA Players Executive Programme’a Katıldı

MİLLİ FUTBOLCUMUZUN BAŞARISI

A Milli futbolcumuz Merih Demiral, uluslararası düzeyde tanınan FIFA tarafından düzenlenen FIFA Players Executive Programme’a seçilen 40 oyuncudan biri oldu. 27 yaşındaki Merih, Türkiye’den bu programa kabul edilen ilk futbolcu olarak ülkemizi gururlandırıyor.

PROGRAMIN AMACI

Players Executive Programme, futbolcuların saha dışındaki yeteneklerini geliştirmeyi ve onları futbol yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı hedefliyor.

ÜNLÜ FUTBOLCULAR DA KATILIYOR

FIFA’nın yeni oluşturduğu programda, katılımcılar çevrimiçi eğitimlerin yanı sıra FIFA’nın Zürih’teki merkezinde yüz yüze iki toplantıya katılacak. Programın ilk düzenlenişinde David Luiz, Casemiro, Rodrigo de Paul, Javi Martínez ve Jamie Vardy gibi ünlü futbolcular da yer alıyor.

MERİH’İN DUYGULARI

Players Executive Programme’a kabul edilmesiyle ilgili konuşan Merih Demiral, “FIFA heyetiyle yapmış olduğum ön görüşmeleri başarıyla geçerek programa kabul edildiğim için son derece mutluyum. Öyle zannediyorum ki programa kabul edilen en genç futbolcu benim. Yaşınız ne olursa olsun, faal futbolculuk yaşantınızın sonrasını da düşünüp planlamanız gerekir. Bu programın bana futbolun yeşil saha dışında kalan bölümünde kendimi geliştirme olanağı ve farklı kıtalardan meslektaşlarımla fikir alışverişi yapma imkânı vermesini son derece değerli buluyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.