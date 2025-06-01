Merkez Bankaları Altın Alımında Artış Gösteriyor

DÜNYA MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMINA YÖNELİYOR

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki merkez bankaları tarihi bir altın alım heyecanı yaşıyor. Bu durum sadece piyasa zamanlamasıyla ilgili değil. Artan belirsizlikler, güvenli limana olan talebi yükseltiyor. Servet danışmanı Chakravarthy V, LinkedIn’de yaptığı paylaşımda “Merkez bankaları artık yılda 1.000 tonun üzerinde altın satın alıyor. Bu, küresel olarak çıkarılan her 3 külçe altının 1’inden fazlası demek. Bu sadece bir trend değil, bir sinyal.” dedi.

PARA DEĞERLERİ ARTIK SORGULANIYOR

On yıllar boyunca altın, merkez bankası rezervlerindeki yerini istikrarlı bir şekilde korudu. Ancak 2022’de önemli değişimler başladı. Jeopolitik gerginliklerin artması, enflasyonun yükselmesi ve itibari para birimlerinin güvenilirliğinin sorgulanması, merkez bankalarının fiziksel varlıklara yönelme arzusunu artırdı. Chakravarthy, şu an yaşananların küçük bir portföy ayarlamasından çok daha fazlası olduğunu, bu bir “zihniyet değişimi” olduğunu vurguluyor. Hindistan Merkez Bankası da bu duruma iyi bir örnek. Sadece birkaç yıl öncesinde, altın Hindistan’ın rezervlerinin yaklaşık yüzde 6’sını kapsıyordu. Bugün ise bu oran iki katına çıkarak yaklaşık yüzde 12-13 seviyelerine ulaştı.

RİSKLER ALTINI ÇEKİYOR

Bu büyük birikimin kaynağı yalnızca tek bir endişeden ibaret değil, küresel riskler bir araya geldiğinde oluşan bir yansıma olarak belirmekte. Ukrayna savaşında Rusya’nın döviz rezervlerinin dondurulması, Batı para birimleriyle varlık bulundurmanın kırılganlığını ortaya koydu. Yaptırımların giderek yaygın bir jeopolitik araç haline gelmesi, altını hacizlere karşı dayanıklı bir varlık olarak cazip hale getirdi. Gelişmiş ekonomilerde enflasyon, kur dalgalanmaları ve artan borç seviyeleri, ABD Hazine tahvilleri gibi geleneksel güvenli limanlara olan güveni azalttı.

ALTIN KENDİ BAŞINA BİR GÜVENLİK SUNUYOR

Altın, karşı taraf riski taşımıyor. Herhangi bir hükümetin ya da bankanın ödeme gücüne bağlı değil. Dijital finansal sistemin dışında bulunuyor ve değerini on yıllar, hatta yüzyıllar boyunca koruyabiliyor. Altın, ABD dolarına olan taleplerini azaltma ve finansal istikrarsızlığa karşı önlem almak isteyen ülkeler için, hiçbir tahvil veya para biriminin sağlayamayacağı bir tür güvenlik sunuyor.

GİDİŞAT ALTININ DEĞERİNİ ARTTIRACAK

Chakravarthy, gidişatın yönü hakkında pek bir belirsizlik kalmadığını belirtiyor ve “Bundan sonra ne olursa olsun, tek bir şey muhtemel: volatilite geliyor. Peki ya altın? Bir lüksten çok bir kalkan gibi görünüyor.” ifadelerini kullanıyor.