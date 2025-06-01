Merkez Bankaları Neden Altın Alıyor?

DÜNYA ÇAPINDA ALTIN ALIMLARI ARTIYOR

Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, tarihi bir altın alım çılgınlığı içine girmiş durumda ve bu durum, sadece piyasa zamanlamasıyla ilgili olmuyor. Artan belirsizlikler, güvenli liman arayışını da arttırıyor. Bir servet danışmanı olan Chakravarthy V, LinkedIn’deki yazısında “Merkez bankaları artık yılda 1.000 tonun üzerinde altın satın alıyor. Bu, küresel olarak çıkarılan her 3 külçe altının 1’inden fazlası demek. Bu sadece bir trend değil, bir sinyal.” şeklinde açıklama yapıyor.

DEĞER SORGULANABİLİR HALE GELİYOR

Yıllar boyunca altın, geleneksel bir değer deposu olarak merkez bankası rezervleri için önemli oldu. Ancak 2022 yılıyla birlikte bazı şeyler değişiyor. Jeopolitik gerginliklerin artması, enflasyonun yükselmesi ve itibari para birimlerine olan güvenin sorgulanabilir hale gelmesiyle merkez bankaları, fiziksel varlıklara yönelmeye hız kazandırıyor. Chakravarthy’e göre şu anda yaşananlar, basit bir portföy ayarlamasından çok daha fazla; bu bir “zihniyet değişimi” olarak değerlendiriliyor.

RİSKLER ALTINA YÖNELİMİ ARTIRIYOR

Bu büyük birikim, tek bir endişeye dayanmıyor. Küresel risklerin bir araya gelmesi, bu durumu tetikliyor. Ukrayna savaşına verilen tepkilerin sonucu olarak Rusya’nın döviz rezervlerinin dondurulması, Batı para birimlerinde varlık tutmanın güvenilirliğini sorgulatıyor. Yaptırımların yaygınlaşması, altının hacizlere karşı dayanıklı bir varlık olarak değer kazanmasını sağlıyor. Gelişmiş ekonomilerdeki enflasyon, döviz dalgalanmaları ve artan borç seviyeleri, geleneksel güvenli liman olarak kabul edilen ABD Hazine tahvillerine olan güveni daha da azaltıyor.

ALTININ RİSKİ YOK

Öte yandan, altının karşı taraf riski bulunmuyor. Bir hükümetin ya da bankanın ödeme kapasitesine bağlı kalmadan varlığını sürdürüyor. Altın, dijital finansal sistemin dışında bulunabiliyor ve değerini uzun yıllar boyunca koruyor.

ALTIN GÜVENLİK SUNUYOR

ABD dolarına olan talebi azaltma ve finansal istikrarsızlıklara karşı korunma amacı güden ülkeler için altın, hiçbir tahvil ya da para biriminin sunmadığı bir güvenlik sağlıyor. Chakravarthy, güncel gelişmeler hakkında “Bundan sonra ne olursa olsun, tek bir şey muhtemel: volatilite geliyor. Peki, altın? Bir lüksten çok, bir kalkan görevi görüyor.” şeklinde ifadelerde bulunuyor.