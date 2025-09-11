Merkez Bankası Faiz İndirimini Açıkladı

FAİZ İNDİRİMİ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 43 seviyesinden 250 baz puan indirerek yüzde 40,5’e çekti. Piyasalarda, 300 baz puana kadar bir indirim olabileceği yönünde beklentiler bulunuyordu. Merkez Bankası, “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirmiştir.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ENFLASYONDA YAVAŞLAMA BELİRTİLERİ

PPK, “Enflasyonun ana eğilimi ağustos ayında yavaşlamıştır. İkinci çeyrekte büyüme öngürülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu değerlendirilmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir. Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları ile küresel gelişmeler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.” ifadelerinde bulundu.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK

Kurul, “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.” dedi.

LİKİTİTE YÖNETİMİNE VURGU

Merkez Bankası, “Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.” açıklamasında bulundu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

TCMB’nin faiz kararının açıklanacağı toplantı öncesinde yapılan beklenti anketine göre, 26 ekonomistin 18’i politika faizinde 200 baz puan, 3’ü 250 baz puan ve 5’i 300 baz puan indirim bekliyordu. Temmuz ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e çekilmişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak kayıtlara geçti.