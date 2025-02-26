Merkez Bankası Faiz Kararını 6 Mart’ta Açıklayacak

YENİ FAİZ KARARLARI VE POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), artık yılda 12 yerine 8 faiz kararı açıklayacak. Merkez Bankası, ocak ayındaki toplantısında 250 baz puanlık bir indirimle politika faizini yüzde 45 seviyesine düşürdü. 6 Mart Perşembe günü, saat 14.00’te yapılacak yılın ikinci toplantısında, faiz oranının yüzde 45’in altına düşmesi bekleniyor.
ENFLASYONUN FAİZ KARARLARINA ETKİSİ
TCMB Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon raporu sunumunda, “açıklanan enflasyonun faiz kararında etkili olduğunu” ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 5,03 artarak, yıllık yüzde 42,12 seviyesine ulaştı.
DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ VE ETKİLERİ
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), kamu hastanelerindeki katılım paylarını indirdi. Bu durumun, enflasyon üzerinde önemli bir etki yaratması öngörülüyor.