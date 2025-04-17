Merkez Bankası Faizi Yüzde 46’ya Yükseldi!

NİSAN AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayı faiz kararını duyurdu. Banka, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e çıkardı. Duyuruda, “Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmiştir.” ifadelerine yer verildi.

EFLASYON EĞİLİMLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Enflasyonun ana eğiliminin mart ayında düştüğü belirtilen duyuruda, nisan ayında aylık temel mal enflasyonunun ekonomik gelişmelerle birlikte artış göstermesi bekleniyor. Hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmekte. Öncü verilerin, yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetse de öngörülenin üzerinde seyrettiği, enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığı ifade edildi. Duyuruda, “Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir.” denildi.

LİKİDİTE YÖNETİMİ ARAÇLARI KULLANILACAK

Duyuruda, para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde iyileşme sağladığı belirtildi. Maliye politikasının artan eş güdümünün katkısı da vurgulandı. Enflasyon düşüşü ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceği kaydedildi. Merkez Bankasının, “Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.” ifadesi ile politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini dikkate alarak belirleyeceği aktarıldı. Tüm para politikası araçlarının kararlılıkla kullanılacağı belirtildi.