Merkez Bankası Faizi Yüzde 46 Yükseldi!

FAİZ KARARLARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayı faiz kararını duyurdu. Banka, politika faizi olarak belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya artırmaya karar verdi. Kurul, ayrıca Merkez Bankası’nın gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti. Duyuruda, “Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmiştir.” ifadelerine yer verildi.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDE YAŞANAN DEĞİŞİKLİKLER

Duyuruda, enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği belirtildi. Aylık temel mal enflasyonunun, finansal piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda nisan ayında kısmen yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülüyor. Öncü veriler, yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetse de beklenenden daha yüksek seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını göstermektedir. “Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin, küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir.” denildi.

SIKI PARA POLİTİKASI VE LİKİDİTE YÖNETİMİ

Duyuruda, para politikasındaki kararlı duruşun, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme yoluyla dezenflasyon sürecini güçlendirdiği ifade edildi. Maliye politikasının artan eş güdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Enflasyonda kalıcı bir düşüş ile fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceği belirtildi. Bu bağlamda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler göz önünde bulundurularak, öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek.

Duyuruda, “Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler sonucunda parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımlar ivedilikle atılmıştır.” ifadesine yer verildi. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini dikkate alarak oluşturacak ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlamayı hedefleyecektir.

ŞEFFAFLIK VE VERİ ODAKLILIK VURGUSU

Tüm para politikası araçlarının kararlılıkla kullanılacağı ve “Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.” ifadesinin yer aldığı duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nin beş iş günü içinde yayımlanacağı belirtildi.