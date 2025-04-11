Merkez Bankası Faizini Sabit Tutacak Mı?

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTISI BEKLENTİLERİ

AA Finans’ın TCMB’nin 17 Nisan Perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Bu anketten çıkan sonuçlara göre, ekonomistlerin 19’u politika faizinin mevcut seviyede kalacağını öngörüyor. Diğer yandan, 2 ekonomist ise 350 baz puanlık bir artırım yapılacağını tahmin ediyor.

BEKLENTİLERİN MEDYAN DEĞERİ

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı ile ilgili beklentilerinin medyan değeri yüzde 42,50 olarak belirlenirken, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyan oranı ise yüzde 34,50 seviyesinde oldu. Daha önce mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45’ten 42,5’e düşürülmüştü.

GEÇEN AY YAPILAN TOPLANTI

TCMB, geçtiğimiz ay düzenlenen ara toplantıda da politika faizini 42,5 seviyesinde tutarken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti. Bu gelişmeler, yatırımcıların PPK toplantısına olan dikkatini artırıyor.