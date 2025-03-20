Merkez Bankası’ndan Dövize Müdahale Hamlesi

DÖVİZ KURLARINDA YAŞANAN HAREKETLİLİĞİN NEDENİ

Ekrem İmamoğlu ve birçok kişinin gözaltına alınmasının ardından döviz kurlarında ani yükselişler gözlemlendi. Bu gelişmeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz piyasasının sağlıklı işlemesini sağlamak ve kurlardaki dalgalanmayı engellemek amacıyla yeni bir adım atmasına yol açtı. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri, piyasalarda denge arayışı içerisinde önemli bir rol üstleniyor.

PİYASALARDAKİ SİYASİ BELİRSİZLİKLER

Ekrem İmamoğlu ve diğerlerinin gözaltına alınması, piyasada siyasi belirsizlik hissini artırarak döviz kurlarında ani artışlara sebep oldu. Bu durum, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdi.

TCMB’nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri, döviz likiditesini dengeleme ve piyasa istikrarını sağlama hedefini güdüyor. Bu adım, döviz kurlarındaki dalgalanmayı azaltarak ekonomik güveni artırmayı amaçlıyor. TCMB tarafından yapılan bir açıklamada, “TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin başlayacağı” vurgulandı.

Uzmanlar, bu müdahalenin kısa vadede döviz kurundaki dalgalanmaları sınırlayabileceğini, ancak uzun vadeli etkilerin piyasa tepkisine bağlı olabileceğini ifade ediyor. Merkez Bankası’nın döviz piyasasına müdahalesi, yeni piyasa dengeleri yaratma potansiyelini barındırıyor. Ekonomistlerin gözü, bu düzenlemelerin etkilerini yakından izliyor.