Merkez Bankası’ndan Enflasyon İçin Yeni Önlemler

ENFLASYON RİSKLERİ VE TEDBİRLER

MB Para Politikası Kurulu’ndan gelen açıklamada “Son gelişmelerin enflasyon açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır. Piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır” denildi. Açıklamada “Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır” sözleri yer aldı.

YAKIN DÖNEM FİNANSAL GELİŞMELER

Para Politikası Kurulu, finansal piyasalardaki son gelişmeleri incelemek ve enflasyon risklerine karşı tedbir almak amacıyla toplandı. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 6 Mart toplantısına göre 38 baz puan artarak 296 baz puana yükselmiş durumda. Türk lirasının kur oynaklığı ise 1 ay vadede yüzde 19’a, 12 ay vadede yüzde 21,5 seviyesine ulaşmış. Bu finansal piyasalardaki oynaklık, enflasyon görünümü açısından riskler oluşturuyor.

ALINAN TEDBİRLER VE KARARLAR

Kurul, sıkı para politikası duruşunu güçlendirmek ve piyasalardaki dalgalanmaları sınırlamak için bazı kararlar aldı. Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranı yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükseltildi. Politika faizi yüzde 42,5’te, gecelik borçlanma faizi yüzde 41’de sabit tutuldu. Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanarak döviz piyasasında dengelenme hedeflendi. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verildi ve 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildi.

ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI PERSPEKTİFİ

Kurul, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla sıkı para politikasını sürdürecek. Belirlenen politikalar, enflasyon görünümüne odaklı ve ihtiyatlı bir çerçevede şekillendirilecek. Gerektiğinde ek önlemler alınarak enflasyonda kalıcı bir düşüş hedeflenecek. Merkez Bankası, enflasyonda belirgin bir bozulma olması halinde daha sıkı adımlar atacağını ve kararların veri odaklı bir şekilde alınacağını vurguladı.

Son dönemde finansal piyasalarda oluşan yüksek oynaklıkla birlikte Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 6 Mart tarihli toplantıdan sonra 38 baz puan artışla 20 Mart itibarıyla 296 baz puana ulaştı. Aynı dönem zarfında, Türk lirasının 1 ay vadeli kur oynaklığı yüzde 19 seviyesine, 12 ay vadeli kur oynaklığı ise yüzde 21,5 seviyesine yükseldi.

Kurul, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanarak sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler aldı. Bu bağlamda, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükseltiği açıklandı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ve gecelik borçlanma faizi sabit kalmaya devam etti. İleriye dönük, finansal varlık fiyatlarındaki oynaklığın kontrol altına alınması için alınan önlemler, enflasyon risklerini sınırlamayı amaçlıyor.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, tüm araçlarını piyasa kuralları içinde kararlılıkla kullanacak. Enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdürecek. Kurul, politika faizine ilişkin adımları enflasyon görünümü odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşım ile belirleyecek. Bunun yanı sıra, enflasyonda önemli bir bozulma yaşandığı taktirde para politikası duruşunu sıkılaştırma yönünde adımlar atacak. Kararlarını şeffaf bir çerçevede alacak olan Kurul, veri odaklı bir yaklaşım benimseyecektir.