Merkez Bankası’ndan Papara Açıklaması Yapıldı

YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yasa dışı bahis ile mücadelede yeni bir soruşturma süreci başlatıldı. Bu kapsamda, elektronik ödeme sistemi alanında faaliyet gösteren Papara’ya yönelik bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 13 kişi gözaltına alındı ve 10 şirkete de el konuldu. Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı, gözaltına alınan kişiler arasında bulunuyor.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde bazı mal varlıklarına da el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında bir yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç ve yedi daire yer alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu soruşturma ile el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu açıklıyor.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Merkez Bankası, duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Kullanıcıların ödeme ve fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.” şeklinde bilgi verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumların raporlarına dayanarak, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara’nın yoğun bir şekilde kullanıldığı ifade ediliyor. Şirketin, bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı vurgulanıyor.

26 BİN HESAPTA YASA DIŞI KULLANIM

Yapılan analiz çalışmaları neticesinde, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı belirtildi. Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek olduğu ve bu meblağların platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve devamında suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildiği kaydedildi. Bu hesaplar üzerinden oynatılan yasa dışı bahis tutarının 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu bildiriliyor.

KARANLIK İŞBİRLİKLERİ

Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma sürecinde olduğu anlaşılmıştır.” ifadesi de yer aldı.