Ekonomi

Merkez Bankası Rezervleri Düştü! Ne Kadar?

merkez-bankasi-rezervleri-dustu-ne-kadar

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİ ARTIYOR

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. 22 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 162 milyon dolar artışla 91 milyar 90 milyon dolara yükseldi. 15 Ağustos’ta brüt döviz rezervleri 90 milyar 928 milyon dolar seviyesinde yer alıyordu.

ALTIN REZERVLERİ DÜŞÜYOR

Bu süreçte altın rezervleri, 345 milyon dolar azalışla 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar düşerek 176 milyar 510 milyon dolardan 176 milyar 327 milyon dolara indi.

