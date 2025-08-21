Merkez’in Toplam Rezervleri Yükseldi

DÖVİZ REZERVLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her hafta güncellediği döviz rezervleri belirlendi. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara yükseldi. TCMB’nin rezervleri, bir haftalık süreçte 2 milyar 145 milyon dolar artış gösterdi.

Altın rezervleri, 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara geriledi. Buna karşılık, döviz rezervi ise 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara çıktı. Bu veriler, Türkiye’nin döviz ve altın rezervlerindeki gelişmeleri ortaya koymuş oldu.