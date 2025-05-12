Merkez Rezervleri Tekrar Arttı

REZERVLERİN ARTIŞI VE DÜŞÜŞ SERİSİNİN SONU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Mayıs ile sona eren haftada yaklaşık 5,8 milyar dolar artarak 144,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle son 7 haftadır süren düşüş serisi sona ermiş oldu. ForInvest Haber’in verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, bir önceki hafta 138,5 milyar dolar olan toplam rezervler, 9 Mayıs haftasında belirgin bir toparlanma gösterdi.

REKOR SEVİYEYE GÖRE DÜŞÜŞ

Rezervler, 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Güncel verilere bakıldığında, bu zirveye göre rezervlerde yaklaşık 28,9 milyar dolarlık bir azalma olduğu gözlemleniyor. TCMB’nin haftalık rezerv verilerini 16 Mayıs Perşembe günü saat 14.30’da resmi olarak açıklaması bekleniyor.