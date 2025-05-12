Merkez Rezervleri Yeniden Artış Gösterdi

TOPLAM REZERVLERDEKİ ARTIZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Mayıs ile sona eren haftada yaklaşık 5,8 milyar dolar artış göstererek 144,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Böylece, son 7 haftadır süren düşüş dönemi sona ermiş oldu. ForInvest’in TCMB verileri üzerinden gerçekleştirdiği hesaplamalara göre, bir önceki hafta toplam rezervler 138,5 milyar dolar seviyesindeydi ve 9 Mayıs haftasında önemli bir iyileşme kaydedildi.

REKOR SEVİYEYE GÖRE DÜŞÜŞ

Rezervler, 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolarla rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Ancak, güncel verilere göre bu zirveyle karşılaştırıldığında rezervlerde yaklaşık 28,9 milyar dolarlık bir azalma olduğu görülüyor. TCMB’nin haftalık rezerv verilerini 16 Mayıs Perşembe günü saat 14.30’da resmi olarak duyurması bekleniyor.