“Merkezefendi Orman Yangını Üç Gün Sürüyor”

ORMAN YANGINI BAŞLADI

Başkarcı Dağı Künarlar mevkisinde 24 Ekim tarihinde saat 15.00 civarında orman yangını patlak verdi. Yangının dumanını gören vatandaşların ihbarları ile bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangının ilk gününde iki uçak ve bir helikopter ile hava müdahalesi gerçekleştirildi. Havanın kararması ile birlikte hava araçlarının müdahalesi sona erdi.

ARAÇLAR VE PERSONELLE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bölgenin sarp ve dik arazisi nedeniyle ekiplerin karadan müdahale etme imkanı zorlaştı. Yangının söndürülmesi için dün sabahtan itibaren havadan tekrar müdahale başladı. 2 helikopter, 19 arazöz, bir su ikmal aracı ve 48 personel ile alevlere etkin bir şekilde müdahale edilmekteydi. Ancak, havanın kararmasıyla birlikte dün de havadan müdahale sonlandırıldı. Bu sabah helikopterler yeniden görev alarak alevlerle mücadele ediyor. Şu anda yangına 4 helikopter, 30 arazöz ve 60 personel ile müdahale sürüyor. (DHA)