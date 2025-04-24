Merkür’ün 18 Km Kalınlıkta Elmas Tabakası Olabilir

MERKÜR’DEHEYECAN VERİCİ KEŞİF

Güneş sistemi içerisinde en küçük ve Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür ile ilgili heyecan verici bir araştırma gerçekleştirildi. Yeni çalışmaya göre, bu küçük gezegenin derinliklerinde 18 kilometreye kadar kalınlığında bir elmas tabakasının gizli olabileceği bilgisi ortaya çıktı. Zaten benzersiz özellikleri bulunan Merkür, kendi etrafında dönüşü ve Güneş etrafındaki yörüngesi arasında bulunan özel 3:2 rezonansı ile dikkat çekiyor. Yüzey sıcaklıkları da 427 santigrat dereceyi geçebiliyor.

KARBONUN İZLERİNE ULAŞILDI

Bu teorinin temelleri, Merkür’ün detaylı haritanı oluşturan NASA’nın MESSENGER uzay aracı tarafından atıldı. MESSENGER, gezegenin yüzeyinde karbon varlığına dair güçlü bulgular sunmuştu. Özellikle kabukta bulunan grafit lekeleri, gezegenin geçmişinde karbon açısından zengin bir magma okyanusuna sahip olduğunu gösteriyor. Magma okyanusu soğudukça, daha hafif karbon yüzeye çıkarak gezegenin yüzeyini koyulaştırıyor. Daha yoğun metaller ise iç kısımlara doğru çökmekte. Yeni araştırma, bu çökmeyle birlikte daha ağır karbon atomlarının da metallerle birlikte batıp, yüksek basınç altında elmasa dönüştüğünü öneriyor.

LABORATUVARDA MERKÜR KAZILARINA YENİ BİR YAKLAŞIM

Elmas oluşum teorisi, Yüksek Basınç Bilimi ve Teknolojisi İleri Araştırma Merkezi’nden (HPSTAR) gezegen malzemeleri uzmanı Dr. Yanhao Lin liderliğindeki Çinli ve Belçikalı bilim insanları tarafından geliştirildi. Dr. Lin, Merkür’ün yüksek karbon içeriğinin gezegenin iç yapısında özel süreçlerin işlediğine işaret ettiğini ifade ediyor. Teoriyi test etmek amacıyla Lin ve ekibi, Merkür’ün iç koşullarını laboratuvar ortamında yeniden oluşturdu. Sentetik manto kayasını yüksek baskı ve sıcaklığa maruz bırakarak gezegenin çekirdek-manto sınırının koşullarını taklit ettiler. Deneyler, bu koşullar altında karbonun elmasa dönüştüğünü ve Merkür’ün metalik çekirdeği etrafında 18 kilometre kalınlığında bir kabuk oluşturabileceğini ortaya koyuyor.

ELMAS TABAKASI VE MANYETİK ALAN İLİŞKİSİ

Araştırma, bu potansiyel elmas tabakasının Merkür’ün boyutuna göre güçlü olan manyetik alanı ile bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Dr. Lin, erimiş çekirdekteki karbonun soğudukça aşırı doygun hale gelebileceğini ve elmasa dönüştüğünü, ardından elmasın çekirdek-manto sınırına doğru yüzdüğünü açıklıyor. Elmasın yüksek ısı iletkenliği, çekirdekten mantoya ısının verimli bir şekilde aktarılmasına yardımcı oluyor. Bu durum, Merkür’ün sıvı dış çekirdeğinde sıcaklık katmanlaşmasına ve konveksiyon akımlarındaki değişikliklere yol açarak manyetik alanın oluşumunu etkileyebilir.

DİĞER GEZEGENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Eğer Merkür’deki elmas tabakasının varlığı doğrulanırsa, benzer boyut ve yapıya sahip diğer karasal gezegenler hakkında bilgimizi derinleştirebilir. Dr. Lin, Merkür’deki elmas oluşumuna sebep olan süreçlerin başka gezegenlerde de gerçekleşmiş olabileceğini ve bu süreçlerin potansiyel olarak benzer izler bırakmış olabileceğini vurguluyor.