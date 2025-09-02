Mermerdeki Gözlüğü Hiç Kimse Bulamadı!

OPTİK YANILSAMANIN TANIMI

Optik yanılsama, gözle algılanan görüntülerin beynin kavraması anlamına geliyor. Bu süreç bazen kısa bir süre içinde gerçekleşirken, diğer zamanlarda daha uzun bir süre alabiliyor.

TESTİN ZORLUK DERECESİ

Bu örnek, bir optik yanılsama testi olarak algınızı sınamakta. Testte, mermer bir zemin üzerine konulmuş bir gözlük görüyorsunuz. “Bakalım 9 saniyede bulabilecek misiniz?” sorusu sorulmakta. Ancak, yapılan gözlemler sonucunda bu kısa sürede gözlüğü bulabilen kimse çıkmamış. Gerçekten zor bir soru olduğu söyleniyor.

MERMERİN KAMUFLAJ ETKİSİ

Mermerin desenleri, gözlüğü mükemmel bir şekilde kamufle ediyor. Bu yüzden, 9 saniyelik süre zarfında mermerin üzerindeki gözlüğü bulabilen kimse olmamış. Testi gerçekleştirenler, mermerin yanı sıra gözlüğün de yanıltıcı olduğu sonucuna varıyor. Gözlük, adeta görüntüde kaybolmuş durumda. “Bu durumda fotoğrafa çok dikkatli bakmak gerekiyor” ifadesi belirtiliyor.