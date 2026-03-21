Mersin-Antalya Karayolunda Heyelan Olayı Yaşandı

Aydıncık’ın Yenikaş Mahallesi’nde meydana gelen toprak kayması, yağışların ardından yaşandı. Yamaçtan kopan toprak ve kayalar, seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Çarpışmanın sonucunda araçta hasar oluşurken, içindeki bir kişi hafif yaralandı. Olayın ardından sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Yaralıya ilk müdahale yerinde yapıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

HEYELAN NEDENİYLE TRAFİK KAPANDI

Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını temizleme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, özellikle yağışların devam etmesi dolayısıyla sürücüleri yeni heyelan riski konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça bu güzergahın kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.