Mersin'de Denize Giren Çocuk Kurtarıldı

DENİZDE AKINTIYA KAPILAN ÇOCUK KURTARILDI

Mersin’in Mezitli ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 6 yaşındaki bir çocuk, acil durum ekiplerinin harekete geçmesine neden oldu. Valilikten alınan bilgilere göre, küçük çocuk can yeleği giyerek babasıyla birlikte denize girdi. Ancak, çocuk akıntıya kapılınca ailesi durumu hızlıca Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine intikal eden ekipler, çocuğu denizin yaklaşık 1200 metre açığında kurtardı. Karaya çıkarılan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. Bu olay, denizde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trabzon'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi

Trabzon'da bir inşaatta çalışan 25 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, iş yerinde büyük üzüntü yarattı.
Trabzon’da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Trabzon'da inşaat işçisi 25 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Talihsiz olay, çalışma alanındaki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirdi.

