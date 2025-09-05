Mersin’de Denize Giren Çocuk Kurtarıldı

DENİZDE AKINTIYA KAPILAN ÇOCUK KURTARILDI

Mersin’in Mezitli ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 6 yaşındaki bir çocuk, acil durum ekiplerinin harekete geçmesine neden oldu. Valilikten alınan bilgilere göre, küçük çocuk can yeleği giyerek babasıyla birlikte denize girdi. Ancak, çocuk akıntıya kapılınca ailesi durumu hızlıca Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine intikal eden ekipler, çocuğu denizin yaklaşık 1200 metre açığında kurtardı. Karaya çıkarılan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. Bu olay, denizde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.