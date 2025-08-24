Mersin’de Feci Kaza: İki Ölü

KAZA DETAYLARI

Mersin’de yaşanan üzücü bir trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Olay, Mersin-Antalya D400 Karayolu üzerindeki Erdemli ilçesinde, Yemişkumu Sahili yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücünün uyuyakalması neticesinde sağ şeritte park halindeki 27 AGY 921 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

Kazada, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile götürülen çocukların da bulunduğu iki kişinin hayatını kaybettiği, birinin ağır şekilde yaralandığı ve toplamda 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazanın hemen ardından olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere ulaştırıldı. Ayrıca, savcının incelemesi sonrasında minibüsten çıkarılan cenazeler otopsi için hastane morguna yönlendirildi.