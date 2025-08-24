Gündem

Mersin’de Feci Kaza: İki Ölü

mersin-de-feci-kaza-iki-olu

KAZA DETAYLARI

Mersin’de yaşanan üzücü bir trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Olay, Mersin-Antalya D400 Karayolu üzerindeki Erdemli ilçesinde, Yemişkumu Sahili yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücünün uyuyakalması neticesinde sağ şeritte park halindeki 27 AGY 921 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

Kazada, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile götürülen çocukların da bulunduğu iki kişinin hayatını kaybettiği, birinin ağır şekilde yaralandığı ve toplamda 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazanın hemen ardından olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere ulaştırıldı. Ayrıca, savcının incelemesi sonrasında minibüsten çıkarılan cenazeler otopsi için hastane morguna yönlendirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Bitkiler Su Stresi Yaşıyor. Kuraklık Artıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden bir akademisyen, Avrupa Uzay Ajansı'nın uydu verilerini kullanarak Türkiye'nin kuraklık haritasını oluşturdu ve bitkilerin su stresini analiz etti.
Gündem

Hafif Ticari Araç, Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı

Malatya-Kayseri karayolu üzerindeki Akçadağ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.