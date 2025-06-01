Mersin’de Gençlik Kampında Facia! 2 Öğrenci Hayatını Kaybetti

ÖĞRENCİLERİN DENİZDE YAŞADIĞI TEHLİKE

Ankara’dan Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Susanoğlu Mahallesi’ndeki Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Beyazıt Kampı’na gelen öğrencilerden bazıları, bugün öğleden sonra yüzmek için denize girdi. Havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması sebebiyle, öğrencilerden 3’ü yüzmekte zorluk çekerek suda çırpınmaya başladı.

KAYIPLAR VE AĞIR YARALANMA

Görevli ve çevredekilerin hızlı müdahaleleriyle denizden baygın halde çıkarılan öğrenciler, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fakat 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki C.E.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi. Özel bir hastaneye sevk edilen 17 yaşındaki A.B. ise, ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Genç bireyin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezinden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır. Görevli cankurtaranların müdahalesiyle 3 öğrenci kurtarılmış, 3 öğrenci ise akıntıya kapılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Hayatını kaybeden öğrencilere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı öğrenciye acil şifalar diliyoruz.” denildi. Ayrıca olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı ve sürecin Valilik tarafından takip edileceği belirtildi.