Mersin’de Kaçakçılıkla Mücadele: 3 Şüpheli Yakalandı

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Mersin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde, kaçakçılıkla mücadele ve 18 yaş altındakilere sigara ile tütün ürünleri satılmasına yönelik olarak polis ekipleri çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri belirlediği şüphelilerle ilgili harekete geçti.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucu, belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerle ilgili toplam 10 bin adet dolu makaron, 600 adet boş makaron, 226 paket kaçak sigara, 43 adet pro, 71 paket tütün, 40 adet elektronik sigara cihazı, 34 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kurusıkı tabanca, bin 148 kurusıkı mermisi ve çeşitli elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.