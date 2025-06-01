Mersin’de Kaçakçılıkla Mücadele Başlatıldı

MÜCADELE ETKİNLİĞİ

Mersin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde, kaçakçılıkla mücadele ve 18 yaş altındaki bireylere sigara ve tütün ürünleri satışıyla ilgili olarak polis ekipleri çalışma gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda belirlenen 3 şüpheliyi yakalamayı başardı.

Yakalanan şüphelilerden, toplamda 10 bin adet dolu makaron, 600 adet boş makaron, 226 paket kaçak sigara, 43 adet pro, 71 paket tütün, 40 adet elektronik sigara cihazı, 34 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kurusıkı tabanca, bin 148 kurusıkı mermisi ve çeşitli elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi. Emniyette sorgulanan 3 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.