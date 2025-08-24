Mersin’de Kaza: İki Ölü, 10 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Mersin’de gerçekleşen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu üzerinde, Erdemli ilçesinin Yemişkumu Sahili bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mehmet Zemin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, sürücüsünün gözlerini kapatması sonucu sağ şeritte park halinde duran 27 AGY 921 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı.

ÖLÜ VE YARALILARIN DURUMU

Kazanın sonucunda, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirilen çocukların da bulunduğu iki kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan biri ağır yaralı duruma düştü ve toplamda 10 kişi yaralandı. Olayın duyulmasının ardından polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla yakındaki hastanelere aktarıldı. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.