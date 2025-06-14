Mersin’de Pamuk Fabrikası Depo Yangını

MERSİN’DE PAMUK FABRİKASINDA YANGIN

Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir pamuk fabrikasının deposunda sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Depodan yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Bu ihbar üzerine, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı birçok itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA araçları ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Ekipler, hızla olay yerine ulaşarak yangına müdahale etmeye başladı. İçten içe yanan pamuk yığınları nedeniyle gökyüzüne yoğun siyah dumanlar yayılmaya başladı. Depo içerisinde farklı noktalarda devam eden yangına, ekiplerin çok sayıda noktadan eş zamanlı olarak müdahale ettiği belirtildi.

ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Yangının ne sebeple çıktığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yangına yönelik soğutma çalışmalarının uzun sürebileceği tahmin ediliyor.