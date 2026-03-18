Mersin’de Silahlı Tartışmada İki Kişi Hayatını Kaybetti

MERSİN’DE TABANCA İLE ATEŞ AÇILDI

Mersin’in Toroslar ilçesinde, 26 yaşındaki Can Acar ile E.I. arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.I., tabancasıyla ateş etti. Silahtan çıkan mermiler, Can Acar’ın yanı sıra sokakta bulunan 18 yaşındaki Nur Almuhammet’in başına da isabet etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti. Başına mermi isabet eden Nur Almuhammet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi edilen Can Acar ise sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga alındı.

ŞÜPHELİ E.I. İÇİN OPERASYON DEVAM EDİYOR

Olayın ardından kaçan E.I.’nın yakalanması amacıyla emniyet güçleri kapsamlı bir operasyon başlattı ve çalışmalar sürüyor.