Mersin’de Tabanca ile Gerçekleşen Kanlı Tartışma

MERSİN’DE ATEŞLİ SALDIRI

Mersin’in Toroslar ilçesinde, 26 yaşındaki Can Acar ile E.I. arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma gerçekleşti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte E.I., tabancasıyla ateş açarak olayın seyrini değiştirdi.

SALDIRIDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Silahtan çıkan mermiler, Can Acar’a ve o esnada sokakta bulunan 18 yaşındaki Nur Almuhammet’in başına isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hızla hastaneye kaldırdı. Başına kurşun isabet eden Nur Almuhammet, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İKİNCİ KURBAN DA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olan Can Acar ise yoğun bakımda tedavi altına alındı; ancak sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla morga kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli E.I.’nın yakalanması için emniyet güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.