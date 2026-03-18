Mersin’de Tabanca ile Gerçekleşen Kanlı Tartışma

mersin-de-tabanca-ile-gerceklesen-kanli-tartisma

MERSİN’DE ATEŞLİ SALDIRI

Mersin’in Toroslar ilçesinde, 26 yaşındaki Can Acar ile E.I. arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma gerçekleşti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte E.I., tabancasıyla ateş açarak olayın seyrini değiştirdi.

SALDIRIDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Silahtan çıkan mermiler, Can Acar’a ve o esnada sokakta bulunan 18 yaşındaki Nur Almuhammet’in başına isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hızla hastaneye kaldırdı. Başına kurşun isabet eden Nur Almuhammet, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İKİNCİ KURBAN DA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olan Can Acar ise yoğun bakımda tedavi altına alındı; ancak sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla morga kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli E.I.’nın yakalanması için emniyet güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.

Gündem

Tatile Özel Faizsiz Kredi Seçenekleri Geliyor

Kredi kartı limitlerinin düşürülmesi sonrası turizm sektörü, tatile özel faizsiz kredi imkanları sunarak tatil planlarını kolaylaştırmak için bankalarla iş birliği yapmaya başladı.
Gündem

USS Tripoli İran’a Asker Taşıma İddiaları Gündemde

ABD'nin amfibi hücum gemisi, Singapur açıklarında görüntülendi. Geminin deniz piyadeleri taşıdığı ve İran'a doğru ilerlediği iddia ediliyor.
Gündem

Ramazan Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri Sıklaştı

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle, Türkiye'deki Ticaret İl Müdürlükleri gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyat kontrollerini artırdı. Denetimler yoğun biçimde sürdürülüyor.
Gündem

Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı 4-1’le Geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Gündem

Ömer Günel Görevden Uzaklaştırıldı Açıklaması Yapıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

