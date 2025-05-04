Mert Günok’tan G.Saray itirafı!

FUTBOLCULAR GALİBİYETİ KUTLADI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu maçın ardından Beşiktaşlı futbolcular Gabriel Paulista, Gedson Fernandes ve Mert Günok, yaşanan başarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

PAULISTA’DAN GALİBİYET VURGUSU

Paulista, “Büyük bir zafer kazandık ve bunu kutlamalıyız. Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Sezon boyunca çok hata yaptık. Bunlar bizi cezalandırdı. Bu yüzden istediğimiz yerde değiliz ligde. Her maça final olarak bakmalıyız. Önümüzdeki yıl çok daha güçlü sezona başlamalıyız. 4 maçımız kaldı. En büyük hedefimiz üçüncülük. Bunun üzerine gitmeliyiz. Derbiyi kazanmak çok önemli. Bu galibiyeti teknik heyete, çalışanlarımıza ve taraftarımıza armağan ediyorum. Arthur’u tebrik ediyorum. Kendisi için yeni bir pozisyondu, bu yeni pozisyonda çok iyi oynadı. Kendisiyle maçtan önce konuşmuştum. Hocamız, sakatlıklar olduğu için savunmada, Emirhan oynayamıyor sakat, Felix de döndü. Arthur çok iyi oynadı. İlk yarıda gol olabilecek birçok pozisyonu engelledi. Bize çok yardımcı oldu. Çok büyük bir galibiyet aldık bugün.” dedi.

MERT GÜNOK’UN STRATEJİSİ

Mert Günok, “Bugün hocamız yine Galatasaray maçındaki formatla oynamayı tercih etti. Masuaku’nun stoperde olması ve Emrecan’ın sol bekte oynaması, başta farklı düşünceler olmuş olabilir ama maça iyi hazırlandık. Bu sene derbileri iyi oynadık. Bugün de çok iyi mücadele ettik. Herkes çok iyi mücadele etti. Bizim bu sene hedefimiz üçüncü olmak. Sezon başından beri inişli-çıkışlı oyunlarımız oldu ama bu maçlarda hep iyi oynadık. Bugün de galip geldiğimiz için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

GEDSON’DAN TAKIM VURGUSU

Gedson Fernandes ise, “Bireysel rakamlara asla bakmıyorum. Her oyuncu gol atmak, asist yapmak ister ama önemli olan takımın ortak hedefi, takıma yardımcı olmak. Sürekli takıma yardım etmek birisiyim. Elimden geleni yapmak isteyen birisiyim. Diğer takım arkadaşlarım da öyle. Bu seneki hedefimiz olan üçüncülük için iyi bir şekilde ilerliyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.