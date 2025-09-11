Spor

Mert Hakan Yandaş Sakatlık Durumu Açıkladı

Sakattığı Süreci Değerlendiren Mert Hakan Yandaş

Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, yaşadığı sakatlıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, zorlu sürecin sona ermesine çok yaklaştığını ifade ediyor. Mert Hakan, “Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi…” şeklinde düşüncelerini aktardı.

Sakatlık Sürecinden Sonra Sahalara Dönmek İstiyor

Yandaş, yaşadığı bu durumun hiçbir futbolcu için istenen bir şey olmadığını vurguladı. “Hiçbir futbolcu inşallah böyle şeyler yaşamaz. Sevdiği oyundan uzak kalmaz. Ben de bir an önce sahalara dönüp performans vermek istiyorum.” diyen Yandaş, sakatlığını atlatmak üzere olduğunu belirtti. Ayrıca, yurt dışından özel bir koşu bandı geldiğini ve bununla birlikte sakatlıktan geri dönüş sürecinin kısaldığını da ekledi.

