Mert Hakan Yandaş Sakatlık Durumunu Açıklar

Sakatlık Sürecinde Umut Verici Gelişmeler

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Tecrübeli oyuncu, zorlu sürecin sonlarına yaklaştığını belirtti. Mert Hakan’ın şu ifadeleri dikkat çekti: “Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi…”

Sağlıklı Bir Dönüş İçin Çaba

Mert Hakan, herhangi bir futbolcunun böyle bir duruma düşmesini istemediğini dile getirerek, “Hiçbir futbolcu inşallah böyle şeyler yaşamaz. Sevdiği oyundan uzak kalmaz. Ben de bir an önce sahalara dönüp performans vermek istiyorum. İnşallah sakatlığımı atlatmak üzereyim. Yurt dışından özel bir koşu bandı geldi, bununla birlikte sakatlıktan geri dönüşüm daha kısaldı.” şeklinde konuştu. Tecrübeli oyuncunun dönüş sürecine ilişkin umudu, taraftarlar için sevindirici bir gelişme olarak yorumlanıyor.