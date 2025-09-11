Mert Hakan Yandaş Sakatlık Hakkında Bilgi Verdi

MERT HAKAN YANDAŞ’IN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe takımının kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlık süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, bu zorlu süreci geride bırakmaya oldukça yakın olduğunu vurguladı. Mert Hakan, “Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi” şeklinde konuştu.

FUTBOLDAN UZAK KALMAK ZOR

Mert Hakan, futbolcunun sevdikleri ile olan ilişkisini de hatırlatarak, “Hiçbir futbolcu inşallah böyle şeyler yaşamaz. Sevdiği oyundan uzak kalmaz. Ben de bir an önce sahalara dönüp performans vermek istiyorum. İnşallah sakatlığımı atlatmak üzereyim” dedi. Ayrıca, tedavi sürecinde yurt dışından gelen özel bir koşu bandının, sakatlıktan dönüş sürecini hızlandırdığını ifade etti.

Mert Hakan’ın açıklamaları, sakatlık ile mücadele eden futbolculara moral kaynağı olabiliyor.