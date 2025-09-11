Spor

Mert Hakan Yandaş Sakatlık Sürecini Açıkladı

SÜRECİN SONUNA YAKLAŞIYOR

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlığı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Deneyimli oyuncu, zor bir süreçten geçmekte olduğunu ve bunun sonuna yaklaşmakta olduğunu belirtti. Mert Hakan, “Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi…” şeklinde konuştu.

SAHAYA DÖNMEK İSTİYOR

Mert Hakan, durumu hakkında daha fazla bilgi verirken, “Hiçbir futbolcu inşallah böyle şeyler yaşamaz. Sevdiği oyundan uzak kalmaz. Ben de bir an önce sahalara dönüp performans vermek istiyorum. İnşallah sakatlığımı atlatmak üzereyim.” dedi. Yetenekli futbolcu, sürecini hızlandırmak için yurt dışından özel bir koşu bandı temin ettiğini ve bunun sakatlıktan geri dönüş sürecini kısalttığını da sözlerine ekledi.

