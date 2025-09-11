Mert Hakan Yandaş Sakatlıkla İlgili Açıklama Yaptı

Sakatlık Süreci Hakkında Bilgiler

Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlığının durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, zorlu süreci geride bırakmaya çok yaklaştığını ifade etti. Mert Hakan, “Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi…” şeklinde konuştu.

Geri Dönüş İçin Heyecan

Mert Hakan, “Hiçbir futbolcu inşallah böyle şeyler yaşamaz. Sevdiği oyundan uzak kalmaz. Ben de bir an önce sahalara dönüp performans vermek istiyorum. İnşallah sakatlığımı atlatmak üzereyim.” dedi. Futbolcunun, yurt dışından gelen özel bir koşu bandıyla çalışmasının sakatlıktan geri dönüş sürecini hızlandırdığını belirttiği öğrenildi. Bu durum, onun sahalara dönüşünü hızlandıracak gibi görünüyor.