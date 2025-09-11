Mert Hakan Yandaş’tan Sakatlık Açıklaması

SÜRECİ GERİDE BIRAKMAYA YAKLAŞTI

Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlığı konusunda gözlemlerini paylaştı. Tecrübeli futbolcu, zorlu süreçten hızlı bir şekilde kurtulmaya yaklaştığını belirtti. Mert Hakan’ın verdiği bilgilere göre, “Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi…”

PERFORMANS HIZLA GERİ DÖNÜŞ YAPIYOR

Mert Hakan, bu tür sakatlıkların hiçbir futbolcu tarafından yaşanmamasını dilediğini de ifade etti. Oyundan uzak kalmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu aktaran futbolcu, “Ben de bir an önce sahalara dönüp performans vermek istiyorum. İnşallah sakatlığımı atlatmak üzereyim” dedi. Ayrıca, yurtdışından özel bir koşu bandı temin ettiğini ve bu yeniliğin sakatlığından hızlı bir dönüş yapmasına yardımcı olduğunu belirtti.