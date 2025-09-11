Merz, NATO’yu eleştirdi, İsrail’i uyardı

RUSYA’NIN İHA İHLALLERİNE YANIT

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin’de AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesi konusunu sert bir dille ele aldı. Merz, “NATO’nun hava savunması çalıştı fakat böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada” dedi. Merz, ayrıca Polonya Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Bana dün geceki saldırıları ayrıntılı bir şekilde aktardı. Bunun Avrupa’da barış için ciddi bir tehdit olduğu değerlendirmesini paylaşıyorum” ifadesini kullandı. Bu saldırılarda Rusya’nın yeni bir boyutla karşı karşıya olduğu görüşünü de dile getiren Merz, “Rusya’nın bu saldırıların tesadüfi olduğu veya kasıtlı olmadığı yönündeki iddiaları inandırıcı değil” diye konuştu.

NATO’NUN HAVA SAVUNMASI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Merz, Rusya’nın karşı karşıya kalacağı sonuçları tartışacaklarını belirterek, “NATO’nun hava savunması çalıştı fakat Polonya hava sahasına büyük sayıda insansız hava aracının girmesini önleyemedi” dedi. Bu durumun NATO ve AB içinde tartışmaları tetikleyeceği uyarısını da yaptı.

İSRAİL’E YÖNELİK ELEŞTİRLER

Merz, Avrupa Birliği’nin İsrail aleyhindeki yaptırım planları ile ilgili görüşüne de değindi ve Gazze’de yaşananların temel sebebinin 7 Ekim 2023’teki olaylar olduğunu ileri sürdü. İsrail’in eylemlerine eleştirisini de dile getiren Merz, “İsrail devletinin yanındayız, bu tamamen farkında olduğumuz tarihi bir yükümlülük. Ancak, bu durum İsrail’in eylemlerini eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor” dedi. Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlenen saldırıyı ise “Yasa dışı, uluslararası hukuka aykırı bir askeri harekat” şeklinde değerlendirdi ve Katar’ın egemenliğinin ihlal edildiğini vurguladı.

Merz, “İsrail’in eylemlerinin kabul edilemez olduğu hususunda hemfikiriz. Ancak bu aşamada, Filistin Devleti’nin tanınmasını talep etmeyeceğiz. Birleşmiş Milletler’deki sürece katılmayacağız çünkü Filistin Devleti’nin kurulması için zaman henüz gelmiş değildir” ifadesi ile Filistin konusunda net bir tutum belirtti.

ABD-AB ARASINDA HIZLI ANLAŞMA GEREKEN BİR DURUM

Avrupalı şirketlerin ödemesi gereken gümrük vergileri konusunda yaşadıkları belirsizliklere de değinen Merz, “ABD ile AB arasında hızlı bir anlaşma bekliyorum. Yalnızca gümrük vergileri değil, çelik ve alüminyum üzerindeki vergiler konusunda da” dedi. Avrupa ekonomisinin bu durumdan zarar gördüğünü vurguladı.