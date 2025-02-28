Mesem Dolandırıcılığı: Erzurum’da 7 Tutuklama

SUÇLA MÜCADELEDE KARARLI ADIMLAR

Erzurum’da suç ve suçlulara karşı etkin bir mücadele sürdürülüyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, şehrin genelinde kapsamlı bir çalışma yapılması talimatını verdi. Bu talimat sonrasında hızlı bir şekilde harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa veya ustalık eğitimi gibi öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programlarında ciddi usulsüzlükler tespit etti.

MESEM’DE DOLANDIRICILIK

Ekipler, yapılan incelemeler sonucunda şüpheli şahısların işverenler ve yetkili kamu görevlileri tarafından usulsüz bir biçimde kayıt altına alındığını ortaya çıkardı. Bu durumun, hem devletten yasal olmayan kazanç elde etmelerine hem de öğrencilerin SGK primlerini Milli Eğitim Bakanlığına ödeterek kamuya toplamda 2 milyon 116 bin 191,32 TL zarar verdiklerine dair bulgular elde edildi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Yürütülen çalışmaların neticesinde, şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 7’si, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Ayrıca, 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 3 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.