Messi, Ülkesinin Son Maçına Veda Etti!

MAÇIN SONUÇLARI

Venezuela’yı ağırlayan Arjantin, Conmebol Dünya Kupası eleme maçında rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın yıldızı ise Lionel Messi oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti ve 3 puanı kazandıran goller, 39 ve 80. dakikada Messi ile 76. dakikada Lautaro Martinez tarafından atıldı.

MESİ’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Messi, 2026 Dünya Kupası’nın muhtemelen son büyük uluslararası turnuvası olacağını ve kendi ülkesinde bir daha resmi maç oynamayacağını belirtti. “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç” sözlerini söyledi.

ÜLKESİNDEKİ SON MAÇINA VURGU

Son maçına çıktığını vurgulayan 38 yaşındaki futbolcu, “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum” dedi. Messi, “Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı” ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.