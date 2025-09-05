Spor

Messi, Ülkesinin Son Maçına Veda Etti!

messi-ulkesinin-son-macina-veda-etti

MAÇIN SONUÇLARI

Venezuela’yı ağırlayan Arjantin, Conmebol Dünya Kupası eleme maçında rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın yıldızı ise Lionel Messi oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti ve 3 puanı kazandıran goller, 39 ve 80. dakikada Messi ile 76. dakikada Lautaro Martinez tarafından atıldı.

MESİ’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Messi, 2026 Dünya Kupası’nın muhtemelen son büyük uluslararası turnuvası olacağını ve kendi ülkesinde bir daha resmi maç oynamayacağını belirtti. “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç” sözlerini söyledi.

ÜLKESİNDEKİ SON MAÇINA VURGU

Son maçına çıktığını vurgulayan 38 yaşındaki futbolcu, “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum” dedi. Messi, “Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı” ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Euro NCAP, 2026’dan itibaren Tuşları Geri Getiriyor

Euro NCAP, 2026'dan itibaren sürücüyü dikkat dağıtan yalnızca dokunmatik ekranla kontrol edilen araçların 5 yıldız almayacağını açıkladı. 2029'da ise ekstra puan kaybı bekleniyor.
Spor

Milli Takımlar 3’te 3 Yaptı

Milli takımlar, spor tarihinde önemli bir an yaşadı. Basketbol, voleybol ve futbol branşlarında kazanan sonuçlarla gündeme damga vurdular. 12 Dev Adam liderliğini, Filenin Sultanları ise yarı finali garantiledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.