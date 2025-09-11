Mesut Yar, Habertürk’te canlı yayında öğrendi!

HAREKETLİ GÜNDEMDEKI ŞİRKETLER

Türkiye, hareketli bir gündemle güne başladı. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Bu karar sonucu, aralarında Habertürk, Show TV ve Bilgi Koleji’nin yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Habertürk, konuya ilişkin haberi son dakika olarak duyururken, programı sunan Mesut Yar, durumu canlı yayında öğrenerek şaşkınlığını gizleyemedi. Yar, “Şerefim üzerine yemin ediyorum bu haberi sizin attığınız mesajlardan öğrendim” dedi.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTILAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding sahipleri ve diğer 8 kişi için “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” gibi suçlamalar yöneltti. Soruşturma kapsamındaki gözaltılar ve operasyonlarla birlikte, Can Holding’e bağlı olan başta Habertürk ve Show TV’nin bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Jandarma ekipleri, Can Holding Genel Merkezi ile diğer bağlı şirketlerde aramalara başladı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya yönelik yaptığı açıklamada “Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu” ifadesini kullandı.

MALİ SUÇLAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Açıklamada, “bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması…” şeklinde suçlamalara yer verildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, Can Holding’in bünyesindeki şirketlerin kaynağı belirsiz para girişleri yaptığı ve bu paraların diğer şirketler arasında aktarılmasıyla izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca, mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesiyle şüphelilerin yasa dışı kazançları akladığı ve ekonomik hayatta sahte bir itibar elde etmeye çalıştığı ortaya kondu.

Yapılan operasyon sonucunda, 121 şirketin malvarlığına el konulmuş ve TMSF kayyım olarak atanmıştır. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş bulunuyor. Kamu düzenini, mali sistemini ve vergi adaletini zedeleyen bu nitelikteki eylemlere karşı başlatılan soruşturma, MASAK raporları ve elde edilen deliller doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir. Adli sürece dair gelişmelerin, şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edilmiştir.