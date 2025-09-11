Mesut Yar, Habertürk’teki El Koyma İle Şaşırdı

ŞİRKETLER ÜZERİNDEKİ EL KOYMA İŞLEMİ

Türkiye, hareketli bir gündemle güne başladı. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da yer aldığı 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Bu karar doğrultusunda TMSF, Habertürk, Show TV ve Bilgi Koleji dahil 121 şirkete el koydu. Habertürk’te bu gelişmelerin aktarılması sırasında sunucu Mesut Yar, “Şerefim üzerine yemin ediyorum bu haberi sizin attığınız mesajlardan öğrendim.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Yar, haberi duyduğunda yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek ekledi: “Sizden gelen sorularla bununla karşı karşıya kaldım. Benim verebileceğim tek yanıt şu anda alt yazıda okuduğunuz gerçeklerin dışında herhangi bir şey değil.”

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding sahipleri ile diğer 8 kişi hakkında soruşturma açtı. Gözaltına alınan kişilere “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltiliyor. Can Holding bünyesinde gerçekleştirilen soruşturma sonrasında, başta Habertürk ve Show TV olmak üzere toplam 121 şirkete el konuldu. Jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde Can Holding Genel Merkezi ve bağlı şirketlerde arama yaptı.

ANDIMUZ ŞİRKETLER ÜZERİNDEN SUÇLAR YER ALIYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmayla ilgili bilgilendirme yaptı. Açıklamada, “Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması tespit edilmiştir.” denildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla başlatılan soruşturmada, kaynağı belirsiz büyük tutarlarda para girişleri olduğu ve bunların çeşitli şirketler arasında aktarılmaya çalışıldığı belirlendi.

HUKUKİ YAPTIRIMLARDAN KAÇMA ÇABALARI

Yapılan incelemelerde, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğindeki suç örgütünün, farklı şirketler kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu dağıtma yoluna gittiği tespit edildi. Ayrıca, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artışına gidildiği ve bu işlemlerin suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yapıldığı belirtildi. Ayrıca, MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin yasa dışı kazançları farklı sektörlere yönlendirerek ekonomik hayatta sahte bir itibar elde etmeye çalıştığı ifade edildi.

Yürütülen bu soruşturma, kamu düzenini, mali sistemi ve vergi adaletini zedeleyen bu tür eylemler karşısında başlatılmış olup, gelişmelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. TMSF, 121 şirketin malvarlıkları üzerinde el koyarak kayyım olarak atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.