Mesut Yar, Habertürk’ü canlı yayında öğrendi!

GÜNDEMDEN GELEN ŞAŞIRTICI HABERLER

Türkiye, yoğun bir gündemle güne merhaba yaptı. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı çıkarıyor. Bu gelişmenin ardından, Habertürk, Show TV ve Bilgi Koleji dahil olmak üzere 121 şirkete TMSF tarafından el konuluyor. Habertürk ekranlarında durumun aniden ortaya çıkmasıyla birlikte, ‘Gün Başlıyor’ programının sunucusu Mesut Yar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yar, “Şerefim üzerine yemin ediyorum bu haberi sizin attığınız mesajlardan öğrendim” sözleriyle durumu aktardı. Yar, daha önce bu olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti ve “Sizden gelen sorularla bununla karşı karşıya kaldım” şeklinde konuştu.

GÖZALTILAR VE SUÇLAMALAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri ile birlikte başka 8 kişi için gözaltı kararı duyurdu. Bu doğrultuda, gözaltına alınan bireylere yönelik “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarının bulunduğu bildiriliyor. Soruşturma neticesinde, Can Holding bünyesindeki 121 şirkete de el konulmuş durumda. Jandarma ekipleri, Can Holding’in genel merkezinde ve bağlı şirketlerde sabah saatlerinde arama yapmaya başlıyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİALARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın detaylarını kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, Can Holding bünyesinde suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu, bu örgütün nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin aklanmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarla elde edilen verilere göre, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz büyük tutarda para girişleri yapıldığı ve bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Ayrıca, holding yapısı içinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı ve hukuki yaptırımlardan kaçmayı amaçladığı belirlendi. Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarıyla, suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edilmesi ve aklanması hedeflendiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına el konulmuş olup, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış durumda. Adli süreç, MASAK raporları ve kanıtların ışığında titizlikle sürdürülmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak.