Mesut Yar, Habertürk’ün el konulduğunu canlı yayında öğrendi

HAREKETLİ GÜNDEMİN BAŞLANGICI

Türkiye, yeni bir hareketli gündeme adım atıyor. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı aldı. Bu kararın ardından, aralarında Habertürk, Show TV ve Bilgi Koleji’nin de yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Habertürk ekranlarında da dikkat çekici bir olay gerçekleşti. “Gün Başlıyor” programının sunucusu Mesut Yar, haberi canlı yayında öğrendi. Yar, “Şerefim üzerine yemin ediyorum bu haberi sizin attığınız mesajlardan öğrendim” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

SUÇLAMALAR VE OPERASYON DETAYLARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri için gözaltı kararı verirken, bu kişilere “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” gibi suçlamalar yöneltildi. Soruşturma kapsamında, Can Holding’e ait olan ve Habertürk ile Show TV’yi içeren toplamda 121 şirkete el konuldu. Jandarma ekipleri sabaha karşı Can Holding Genel Merkezi dahil olmak üzere çeşitli şirketlerde arama yapmaya başladı.

SAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin bazı detayları açıkladı. Açıklamada, “Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu” belirtilerek, bu örgüt aracılığıyla çeşitli suçların işlendiği ifade edildi. Ayrıca, MASAK raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği incelemelere atıfta bulunularak, “kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı” vurgulandı. Bu süreçte, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla çok sayıda eylem gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon sonucunda 121 şirketin malvarlığına el konularak, TMSF kayyım olarak atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş oldu.

Yürütülen soruşturmanın, kamu düzenini, mali sistemi ve vergi adaletini zedeleyen eylemlerle ilgili delillere dayanarak titizlikle ilerlediği ifade edildi. Adli süreçle ilgili gelişmelerin, kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacağı bildirildi.