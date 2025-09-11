Mesut Yar, Habertürk’ün El Konulduğunu Duyurdu!

ÇOK SAYIDA ŞİRKETE EL KONULDU

Türkiye hareketli bir gündeme merhaba diyor. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Bu gelişmenin hemen ardından Habertürk, Show TV ve Bilgi Koleji dahil olmak üzere toplamda 121 şirkete TMSF tarafından el konulması kararlaştırıldı. Operasyonlar sürerken, Habertürk ekranlarında dikkat çekici bir olay yaşandı.

Habertürk ekranlarındaki ‘Gün Başlıyor’ adlı programı sunan Mesut Yar, durumu canlı yayında öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Yar, “Şerefim üzerine yemin ediyorum bu haberi sizin attığınız mesajlardan öğrendim” şeklinde bir açıklama yaptı. Olaydan önce gerçekleşen gelişmelerden haberdar olmadığını ifade eden Yar, “Sizden gelen sorularla bununla karşı karşıya kaldım. Benim verebileceğim tek yanıt şu anda alt yazıda okuduğunuz gerçeklerin dışında herhangi bir şey değil” diye belirtti.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTILAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Şahıslara, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” gibi suçlamalar yöneltildi. Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konulması ile operasyonlar hız kazandı.

TUTUMLAR VE BULGULAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın detaylarını paylaşarak, “Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir” açıklamasında bulundu. MASAK raporlarıyla elde edilen sonuçlar, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılığa, kaçakçılığa ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiğini gösteriyor.

Bu gelişmeler, kamu düzenini sarsan ve mali sistemi tehdit eden eylemler karşısında başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ortaya koyuyor. Kamuoyuna yaşanan tüm gelişmeler açık ve şeffaf bir şekilde aktarılacak.