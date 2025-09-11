Mesut Yar, Habertürk’ün El Konulduğunu Öğrendi!

CAN HOLDİNG’E DÜZENLENEN OPERASYON

Türkiye, sabah saatlerinde önemli bir gelişmeyle güne başladı. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında yer aldığı 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Bu kararın ardından, Habertürk, Show TV ve Bilgi Koleji gibi 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Bu olaylar yaşanırken Habertürk ekranlarında sunucu Mesut Yar, durumu canlı yayında öğrendi. Yar programında bulunduğu durumu “Şerefim üzerine yemin ediyorum bu haberi sizin attığınız mesajlardan öğrendim” ifadeleriyle aktardı.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTILAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in sahiplerine “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarını yöneltiyor. Yapılan bu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kişilere yöneltilen bu suçlamaların yanı sıra, Can Holding bünyesindeki 121 şirkete de el konuldu. Jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren Can Holding merkezine ve bağlı şirketlere operasyon düzenlemeye başladı.

AÇIKLAMALAR VE BULGULAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sürecine yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, “Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu” ifade edildi. Bu örgütün aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” gibi çeşitli eylemler gerçekleştirdiği tespit edildi. MASAK raporları ve diğer incelemelerle elde edilen bulgular, Can Holding’in suç gelirlerini aklamak amacıyla farklı sektörlerde faaliyetlerini genişlettiğini ortaya koydu. Bunun yanı sıra, suç gelirlerinin kamuoyunda meşruiyet kazanması amacıyla eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımları gerçekleştirildiği belirtildi.

YASAL SÜRECİN İLERLEYİŞİ

Başlatılan operasyonla birlikte el konulan 121 şirketin malvarlıklarına TMSF kayyım olarak atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kamu düzenini, mali sistemi ve vergi adaletini zedeleyen bu eylemlere karşı yürütülen soruşturma, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında dikkatlice sürdürülmekte olup, adli sürece ilişkin gelişmeler, kamuoyuna açık bir biçimde paylaşılacak.